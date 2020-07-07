МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты безработным до конца лета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подписано постановление правительства о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что такое поручение дал президент РФ, причем эти меры распространяются как на людей, которые получают выплаты по минимальной ставке, так и на тех, кому пособие назначено в максимальном размере — 12 тысяч 130 рублей.

"Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 миллиардов рублей", — сказал премьер.