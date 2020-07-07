7 июл — Dow Jones. Во вторник Европейская комиссия понизила прогноз ВВП Великобритании на этот год на фоне карантинных мер и неопределенности дальнейших отношений страны с ЕС.

В опубликованном во вторник летнем прогнозном докладе Еврокомиссии сказано, что рецессия в Великобритании будет более глубокой, чем считалось раньше. Теперь ожидается, что в этом году экономика страны сократится на 9,7%, а не на 8,3%, как предполагал сделанный в марте прогноз. В то же время экономика еврозоны сократится на 8,7%, ожидают в Еврокомиссии.

По оценке комиссии, во 2-м квартале британская экономика сократилась на 18,2%, то есть больше, чем экономика любой страны еврозоны.

"Карантин привел к резкому сокращению деловой активности во многих секторах, особенно в гостиничном бизнесе, строительстве, в сфере искусств и развлечений, — сказано в докладе. – Личное потребление и инвестиции компаний, вероятно, тоже существенно сократились".

Вместе с тем ожидается, что восстановление экономики Великобритании во второй половине года будет более сильным, чем на континенте, на фоне дальнейшего смягчения ограничений, а также при поддержке мер налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Еврокомиссия оставила в силе прогноз роста ВВП Великобритании в 2021 году, составляющий 6%, но предупредила, что эти ожидания основаны на техническом предположении о том, что условия торговли между Великобританией и ЕС останутся прежними.

"Ожидается, что восстановление инвестиций компаний будет более медленным из-за давления на балансы в результате пандемии Covid-19 и неопределенности вокруг будущих торговых отношений между ЕС и Великобританией", — сказано в докладе, авторы которого считают, что баланс рисков для прогноза на 2021 год "в основном склоняется строну его понижения".

"Возможно, что до конца переходного периода не будет достигнуто какое-либо соглашение о торговых отношениях в будущем", — говорится в докладе.

Даже если торговое соглашение между ЕС и Великобританией будет заключено, в будущем отношения в торговле будут не столь благоприятными, как сейчас, считают в Еврокомиссии. "Это приведет к более негативным последствиям для обеих сторон, особенно для Великобритании, для которой торговля с ЕС более важна, чем для ЕС важна торговля с ней", — сказано в докладе.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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