7 июля — Dow Jones. Безработица в развитых странах к концу года может подняться до уровней, не виданных со времен Великой депрессии, и не вернуться к докризисным значениям раньше 2022 года, заявила во вторник Организация экономического сотрудничества и развития.

Парижский исследовательский институт, представляющий интересы 37 государств-участников, предупредил об опасности поспешной отмены чрезвычайных мер, направленных на поддержку занятости, и рекомендовал правительствам запустить новые программы, поощряющие компании за найм работников, особенно тех, которые ищут работу впервые.

Уровень безработицы может подняться еще выше, если вторая волна пандемии вынудит правительства вводить новые, пусть даже частичные, ограничения, отметили в ОЭСР. Здесь прогнозируют, что вторая волна карантинных запретов в США может повысить безработицу до 12,9% в 2020 году и 11,5% в 2021 году против 11,3% в этом году и 8,5% в следующем, если карантин вводиться не будет.

Меры изоляции, введенные в разных странах в середине марта для сдерживания распространения коронавируса, спровоцировали широкомасштабные увольнения. В государствах-участниках ОЭСР безработица вернулась на уровни, которые последний раз наблюдались после мирового финансового кризиса.

"По сути, мы вернулись туда, где были в 2010 году, — отметил Стефано Скарпетта, директор ОЭСР по вопросам рынка труда. – За три месяца мы потеряли весь рост занятости, которого добивались десятилетиями".

По его оценкам, даже если второй волны коронавируса удастся избежать, в последнем квартале 2020 года безработица в странах ОЭСР будет составлять 9,4%. Такой уровень последний раз отмечался в 1930-х годах. Если же вторая волна придет, то уровень безработицы может составить 12,6%.

Если новых вспышек коронавируса удастся избежать (в ОЭСР это называют "оптимистичным" сценарием), уровень безработицы будет постепенно снижаться и к концу 2021 года будет составлять 7,7%, а в случае второй волны он окажется на отметке 8,9%.

Потеря рабочих мест – лишь один из показателей ущерба, нанесенного пандемией рынку труда. По оценкам ОЭСР, основанным на статистике небольшой группы стран, включающей США, общее число отработанных часов в первые три месяца карантина сократилось на 12,2%, тогда как в первые три месяца мирового финансового кризиса оно сократилось всего на 1,2%.

Хотя в мае и июне уровень безработицы в США снизился, в ОЭСР ожидают, что в этом году рост безработицы в этой стране составит 7,6 процентного пункта.

Для сравнения в Германии уровень безработицы в этом году, как ожидается, вырастет на 1,4 процентного пункта, а во Франции – на 2,5 процентного пункта. В обоих случаях безработица в 2021 году, вероятно, сократится, но будет оставаться выше, чем до пандемии.

Какую цену придется заплатить за карантинные ограничения в более широком экономическом контексте, пока сказать сложно. По оценкам Евросоюза, за апрель-июнь экономика еврозоны сократилась на 13,6%, продемонстрировав беспрецедентный по скорости и глубине спад активности.

За весь 2020 год экономика еврозоны сократится на 8,7%, полагают в ЕС, где всего три месяца назад прогнозировали ее сокращение на 7,7%. Прогноз был скорректирован из-за более медленного, чем ожидалось, ослабления карантинных мер.

Судя по прогнозам, в ОЭСР ожидают, что некоторые из работников, чьи зарплаты сейчас оплачиваются в рамках правительственных программ поддержки занятости, в этом году все же потеряют работу. Здесь считают, что правительствам следует начать сворачивать эти программы по мере смягчения карантинных ограничений, иначе они рискуют привязать работников к рабочим местам, у которых нет среднесрочной перспективы.

"Пришло время позволить рыночным силам сыграть свою роль, — говорит Скарпетта. – Рынок покажет, какие компании и рабочие места жизнеспособны".

В ОЭСР отмечают, что лучший способ сворачивания правительственных программ поддержки занятости – это увеличение доли субсидируемых заработков, которые должны быть покрыты работодателями. Для минимизации финансового давления на компании такие платежи могут быть отсрочены или рассматриваться как беспроцентные займы.

При этом в ОЭСР считают, что программы должны быть сохранены в тех секторах, которые пока не могут вернуться к полноценной работе, таких как туризм и услуги, связанные с путешествиями и тесными контактами между людьми. В целом ОЭСР призвала правительства не отменять программы поддержки занятости и безработных работников до тех пор, пока экономика не встанет на путь восстановления.

"Существует также опасность преждевременного сворачивания поддержки, — отмечает Скарпетта. – Если мы это сделаем, то рискуем спровоцировать вторую волну, но уже не вируса, а безработицы".

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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