МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2020 года составил 2,951 миллиарда долларов, сократившись на 48,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 1,496 миллиарда долларов (падение на 59,3%), импорт в РФ с Украины — 1,455 миллиарда (снижение на 28%).

В итоге доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,3% с 2,1% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-мае 2020 года сократился на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 87,668 миллиарда долларов. Экспорт из России в ЕС упал на 29,1% и составил 57,302 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС снизился на 7,9% — до 30,365 миллиарда долларов.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сократилась до 39,5% с 42,5% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе-мае текущего года сократился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39,493 миллиарда долларов. В том числе экспорт из России в Китай составил 19,644 миллиарда долларов (падение на 11,7%), импорт из Китая — 19,849 миллиарда (снижение на 11,6%).

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла при этом до 17,8% с 15,8% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-мае текущего года снизился на 22,5% в годовом выражении и составил 10,324 миллиарда долларов. В том числе экспорт из РФ в Белоруссию составил 5,655 миллиарда долларов (падение на 31,9%), импорт в Россию из Белоруссии — 4,669 миллиарда (снижение на 7%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 4,6% с 5% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и США в январе-мае текущего года уменьшился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 10,573 миллиарда долларов. В том числе, экспорт из России в США составил 4,792 миллиарда долларов (снижение на 8%), импорт в РФ из США — 5,78 миллиарда (снижение на 0,9%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4,8% с 4,1%.