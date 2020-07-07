МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ, Валерия Кузнецова. ГМК "Норильский никель" может заплатить рекордный в истории России штраф за экологический ущерб. Выплата к банкротству компании, скорее всего, не приведет, так как сам размер штрафа от ежегодной долговой нагрузки (EBITDA) составляет не более 25%, однако это может заставить задуматься о пересмотре дивидендной политики и станет уроком для других игроков, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 "Норильского никеля" в 2 млрд долларов (около 148 млрд рублей). Вред, причиненный водным объектам, оценен на сумму 147,046 млрд рублей, а почвам на — 738,6 млн рублей. Это один из крупнейших штрафов в истории России, выписанный Росприроднадзором.

29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. Произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. Основной причиной аварии "Норникель" считает потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС локализовало разлившееся топливо. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК.

БЕЗ СПОРОВ НЕ ОБОЙТИСЬ

Сама компания оценила стоимость ликвидации последствий разлива топлива в 10 млрд рублей, — именно такую сумму обозначил глава ГМК Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным 19 июня. Второй крупнейший акционер "Норникеля", компания "Русал", назвала неожиданным и беспрецедентным размер штрафа, выставленного Росприроднадзором. Очевидно, что внутри компании будет еще много споров на этот счет, считает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Если вспоминать мировые примеры, то крупнейшие разливы нефти карались крупными штрафами, но все это растягивалось на годы, и компании в большей степени оспаривали часть требований через суд. Не исключено, что по результатам дебатов внутри акционерного крыла "Норникель" может пойти по такому же сценарию", — считает он.

К тому же ситуация с разливом нефти является сложной и для современной России беспрецедентной по размеру штрафа, при этом полностью реально подсчитать ущерб за такой срок невозможно, добавил Антонов.

Ко всему этому складывается впечатление, что "Русал" не намерен помогать "Норникелю", а ждет от компании решений, где взять нужные средства и как впоследствии будут выплачиваться дивиденды, отмечает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО ПЛАТИТЬ СЛОЖНО

Найти деньги на выплату штрафа для "Норникеля" не будет проблемой. Штраф, хоть и огромный, не окажет существенного негативного влияния на компанию, составляя около 25% от ее ежегодной EBITDA, считает старший аналитик по металлургическому сектору "Атона" Андрей Лобазов.

По его подсчетам, дивиденды вряд ли пострадают. Однако коэффициент чистого долга к EBITDA вырастет на 0.25х (на конец 2019 года — 0.9х) и станет ближе к границе, начиная с которой "Норникель" будет снижать дивиденды, согласно своей политике (1.8х).

При этом вряд ли компания сможет одномоментно выплатить такой штраф. "Норникель" уже начал тратить средства на ликвидацию последствий, исчисляемые миллиардами. Погашение, если оно не будет оспариваться, может растянуться на какое-то время, в разрезе года – для этого необходимо будет решения на уровне правления, отмечает Антонов.

"В целом размер ликвидности компании пока позволяет закрыть этот штраф, так на конец прошлого года на счетах насчитывалось порядка 172 млрд рублей. Однако в связи с тем, что ликвидация аварии уже потребовала пересмотреть структуру капвложений на этот год, можно предположить, что распечатывание этих средств отрицательно скажется на текущих проектах компании и ее операционной деятельности", — объясняет он.

УРОК ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

Точно можно сказать одно – случившееся станет и для государства, и для компаний хорошим уроком. В ближайшее время стоит ожидать ужесточения законодательства по экологическим вопросам. Несмотря на то что большинство компаний сейчас немало вкладываются в соблюдение существующего законодательства, пример "Норникеля" станет показательным для всех, считает Иванов.

"Все больше складывается ощущение, что история с гигантской суммой экологического ущерба, которую насчитал Росприроднадзор, это политическое решение. Другие компании теперь будут более тщательно и планомерно страховать все риски производства" – говорит он.

Такой показательный случай, как разлив нефтепродуктов на сушу, может стать реальным поводом для того, чтобы другие крупные участники рынка и пользователи недр пересмотрели свое отношение к защите окружающей среды, согласен Антонов.

"На мой взгляд, это должно трансформироваться в модернизацию и ремонт резервуаров, а также привести к более регулярным проверкам действующей инфраструктуры. Также компании на уровне ответственных лиц должны ужесточать ответственность за аварии", — заключил он.