МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ на своем сайте опровергло данные о резком падении доходов россиян: данные Росстата будут позднее, но потребительский спрос, который является одним из основных индикаторов доходов населения, демонстрирует рост с мая.

Таким образом министерство прокомментировало данные исследования, проведенного в июне СК "Росгосстрах жизнь" и научно-техническим центром "Перспектива". Согласно данным исследования, 45% респондентов заявили, что их среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, тогда как в конце февраля — начале марта, до введения основных ограничений из-за коронавируса и режима самоизоляции, эта цифра составляла 38,1%.

"Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 миллиарда рублей в период с 16-30 июня против 108 миллиардов", — говорится в сообщении пресс-службы МЭР.

"Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось – данные ЦБ о покупках по банковским картам показали возврат к обычному уровню потребления", — добавили в министерстве.

В пресс-службе Минэкономразвития напомнили, что в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, социальная политика правительства была направлена на сохранение доходов граждан – как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми. "Были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия по безработице, запущены программы поддержки занятости. Кроме того, выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет были предоставлены на месяц раньше – с 1 июня", — говорится в сообщении.

Информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля в своем докладе, указано в сообщении Минэкономразвития.