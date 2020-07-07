МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-апреля 2020 года выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 81,27 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде увеличилось на 7,1%, до 65,87 тонны, попутного — снизилось на 6,7%, до 5,6 тонны, вторичного — сократилось на 8,9%, до 9,8 тонны.

Производство серебра в России за первые четыре месяца 2020 года снизилось на 5,5%, до 286,69 тонны, включая 133,87 тонны добычного серебра (увеличение на 0,2%), 108,41 тонны попутного (рост на 4,3%) и 44,41 тонны вторичного (снижение на 32,6%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра. В 2019 — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра.