Еврокомиссия одобрила меры поддержки европейских виноделов
БРЮССЕЛЬ, 7 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия опубликовала во вторник меры по поддержке виноделов, столкнувшихся с сильным падением продаж из-за пандемии коронавируса.
"Виноделие оказалось в списке наиболее пострадавших в сельскохозяйственном секторе из-за резкого изменения спроса, закрытия ресторанов и баров на всей территории ЕС, что не было компенсировано внутренним потреблением", — говорится в сообщении.
ЕС, в частности, планирует увеличить свою долю в государственной поддержке виноделов с 10 до 70%. Кроме того, на время кризиса участникам рынка разрешат проводить совместные мероприятия для стабилизации винодельческого сектора.
"Комиссия также разрешит государствам-членам ЕС выплачивать операторам авансы на время кризиса", — говорится в документе.
https://1prime.ru/state_regulation/20200707/831738834.html