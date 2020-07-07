МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Параметры внесенного во вторник в Госдуму законопроекта по обратному акцизу на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ) позволяют говорить об экономической эффективности расширенной версии проекта Амурский ГХК, стоимость которой приблизительно оценивается в 10-11 миллиардов долларов, сообщили РИА Новости в "Сибуре".

"Предварительная оценка последней версии проекта федерального закона об обратном акцизе позволяет говорить о возможной экономической эффективности новых нефтехимических проектов, в том числе Амурского ГХК в его расширенной конфигурации", — сказали в компании.

Расширенная конфигурация Амурского ГХК предполагает строительство комплекса мощностью до 2,7 миллиона тонн полимеров в год (примерно 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 0,4 миллиона тонн полипропилена), уточнили в "Сибуре".

"По самым приблизительным оценкам на базе аналогичных проектов, его стоимость в расширенной конфигурации оценивается в сумму около 10-11 миллиардов долларов и будет уточняться в будущем", — добавили в компании.