КИЕВ, 7 июл — ПРАЙМ. Консолидированный госдолг Украины колеблется в районе 80 миллиардов долларов, но рисков в этом нет, заявил во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Минфин Украины сообщил, что сумма государственного и гарантированного государством долга страны в мае выросла на 0,59% в гривневом эквиваленте, а в долларовом — на 0,83%, до 82,12 миллиарда долларов.

"Относительно консолидированного государственного долга, на сегодня он колеблется в районе 80 миллиардов долларов, что является адекватной цифрой для ВВП Украины по сравнению с другими странами мира, в том числе странами-лидерами", — сказал Шмыгаль в ходе виртуального круглого стола. Трансляция велась на youtube-канале кабмина.

Он отметил, что ни минфин, ни минэкономики Украины, ни украинские эксперты не видят угроз или рисков в дефиците бюджета и сумме госдолга страны.

По итогам прошлого года размер госдолга Украины составил 84,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Ранее занимавшая должность министра финансов страны Оксана Маркарова заявляла, что этот долг в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в этом году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП. При этом министерство сообщало, что Украина в текущем году должна выплатить 16,4 миллиарда долларов госдолга, а пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 миллиарда.