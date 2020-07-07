МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. "Почта России" планирует до конца года запустить массовый транзит почтовых отправлений между Европой и Азией по территории РФ, сообщил заместитель гендиректора компании по международному бизнесу Денис Ильин.

"Что мы пытаемся сделать уже в этом году… Мы ищем сейчас партнеров, активно обсуждает тему с РЖД, с ФПК, с КЖД, с Монгольскими железными дорогами, тестируем казахское решение для того, чтобы транзит через Россию в обе стороны (между Европой и Азией – ред.) запустить уже массово как конвейер", — сказал Ильин в ходе онлайн-конференции "Контейнерный поток 2020".

По его словам, в компании ожидают, что объемы почтовых отправлений будут нарастать и почтовый канал станет на этом направлении одним из основных для отправок товаров электронной торговли.

Замглавы компании также заявил о необходимости создания мощного логистического хаба на территории России — не только для того, чтобы обеспечивать быструю перевалку отправлений, но и для того, чтобы предлагать услуги с добавленной стоимостью. "Это касается хранения, это касается бондовых складов, это касается частичной, возможно, переработки товаров, прежде всего речь именно о потребительских товарах", — пояснил Ильин.

"Наверное, говорить просто о транзите как о функции оператора данного транзитного решения… наверное, здесь заработок присутствует, но не основной. Вот создание подобного мегахаба позволит как расширить номенклатуру товаров, которые мы возим, так и претендовать на транзит в другие направления, не только на Европу, но и на другие страны", — добавил топ-менеджер.

"Почта России" осенью 2017 года запустила эксперимент по транзиту почтовых отправлений из Японии в Европу и из Китая в Словению через территорию РФ. Руководство "Почты" неоднократно заявляло, что компания заинтересована в развитии транзита между Европой и Азией, и этому способствует географическое расположение России. В компании также заявляли, что планируют задействовать зарегистрированную в 2019 году в КНР "дочку" для организации экспорта российских товаров, а также транзита товаров между Китаем и Европой через территорию РФ.