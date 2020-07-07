МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Правкомиссия по транспорту в целом одобрила предложения по трассировке новой скоростной платной дороги М12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" и организационную схему управления проекта, сообщили журналистам в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Отмечается, что 7 июля Белоусов провел заседание правительственной комиссии по транспорту, на которой был рассмотрены вопросы реализации транспортной части национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", в том числе, федерального проекта "Европа – Западный Китай", в который входит трасса М12.

"Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отдельно остановился на вопросах, связанных с реализацией федерального проекта "Европа – Западный Китай". По результатам обсуждения, правкомиссия в целом одобрила предложения по трассировке М12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" и организационную схему управления проекта", — говорится в сообщении.

Автодорога "Москва-Казань" протяженностью 794 километра — один из участков международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" (ЕЗК), она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами. Стоимость проекта оценивается в 730 миллиардов рублей, включая обход Тольятти с мостом через Волгу.