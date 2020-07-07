МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Законопроект Минэкономразвития РФ позволит бизнес-ангелам участвовать в инвестиционных товариществах, заявила РИА Новости директор по правовому сопровождению инвестиционной деятельности и законодательных инициатив Российской венчурной компании (РВК) Ирина Монина.

Ранее Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который позволит физлицам, имеющим статус квалифицированного инвестора, участвовать в инвестиционных товариществах (ИТ) в качестве вкладчиков; в настоящее время физлица не могут быть сторонами договора ИТ. Документ также предусматривает регулирование правоотношений по договору ИТ в сфере прямых и венчурных инвестиций, снятие ограничения по количеству участников договора ИТ (в настоящее время их не должно быть более 50) и ограничения на вложение общих средств товарищей в иностранные ценные бумаги.

"Принципиально важно, что законопроект предполагает снятие ограничений на участие в инвестиционном товариществе российских образований, не имеющих статуса юридического лица, а именно бизнес-ангелов, которые теперь смогут быть правомерными сторонами договора инвестиционного товарищества", — отметила Монина.