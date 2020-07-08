МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Норильский никель" оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер вреда от ЧП под Норильском, но подтверждает обязательства ликвидировать последствия, сообщила компания. Вредная экономия. Власти преподали урок "Норникелю" и всем остальным

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 миллиарда рублей, из которых 147 миллиардов — ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда — ущерб почвам.

"Норильский никель", крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщает, что оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования(Росприроднадзор). При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Письмо об этом компания направила сегодня в Росприроднадзор", — говорится в сообщении.

По мнению компании, расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.