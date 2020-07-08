Профицит консолидированного бюджета России в январе-мае составил 387,5 млрд рублей
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 387,5 миллиарда рублей, следует из материалов Казначейства.
При этом доходы бюджета составили 15,374 триллиона рублей, расходы — 14,987 триллиона.
В январе-мае прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составлял 2,55 триллиона рублей.
Профицит консолидированного бюджета РФ в целом в 2019 году составил 2,115 триллиона рублей против 3,036 триллиона годом ранее.
https://1prime.ru/state_regulation/20200708/831741908.html