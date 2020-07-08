МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 387,5 миллиарда рублей, следует из материалов Казначейства.

При этом доходы бюджета составили 15,374 триллиона рублей, расходы — 14,987 триллиона.

В январе-мае прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составлял 2,55 триллиона рублей.

Профицит консолидированного бюджета РФ в целом в 2019 году составил 2,115 триллиона рублей против 3,036 триллиона годом ранее.