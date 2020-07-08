МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Снижение в обрабатывающих отраслях промышленности РФ по итогам июня составит порядка 6%, но точные данные будут известны к середине июля, рассказал на "правительственном часе" в Совете Федерации глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По предварительным данным, в июне снижение составит порядка 6%. Точная цифра будет в середине месяца", — сказал министр.

Он отметил, что падение могло бы быть более глубоким, и многие это предрекали в начале пандемии, но за счёт оперативной реализации комплекса мер поддержки удалось избежать драматического сценария.