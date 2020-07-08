МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Норникель" вправе оспаривать в суде подсчитанный Росприроднадзором ущерб от аварии на ТЭЦ в Норильске, но все показатели вреда от ЧП официально зафиксированы, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Норникель" в среду заявил о несогласии с методикой расчета Росприроднадзором вреда от ЧП под Норильском, подтвердив при этом обязательства ликвидировать последствия. Ведомство оценило ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ почти в 148 миллиардов рублей, из которых 147 миллиардов — ущерб водным ресурсам, 0,7 миллиарда — почвам.

"В соответствии с законодательством об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме. Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии — два несопоставимых понятия. И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб", — сказал Кобылкин.

Он также заявил, что затраты "Норникеля" на реализацию "серного проекта" не могут быть зачтены на погашение ущерба экологии от ЧП в Норильске.

"Разговоры о том, что в зачет могут пойти затраты на реализацию "серного проекта" компании, предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, – не более чем разговоры. Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации", — приводятся слова Кобылкина в сообщении министерства.

Старший директор – руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов ранее предположил, что при определении размера возмещаемого вреда могут быть учтены затраты "Норникеля" на "серный проект", который сопоставим по стоимости. Проект предполагает сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале компании.