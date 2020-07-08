МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил передать сферу торговли из ведения Минпромторга отдельному ведомству.

"В целом в отношении деятельности Минпромторга необходимо отметить то, что его деятельность совмещает в себе более 25 советских министерств. Ведомство регулирует и одновременно контролирует все отрасли промышленности: от легкой до авиастроения, торговлю (внешнюю, внутреннюю и электронную). Все это может вести к внутриведомственному конфликту, потому что цели и интересы у торговли и промышленности разные", — сказал Кутепов на заседании палаты с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"В связи с этим нужно рассмотреть предложение о разделении функций и передать торговлю отдельному ведомству", — сказал сенатор.

По его словам, результаты такого разброса в курируемых сферах налицо.

"Очевидно, что прорыва в промышленности нет ни по каким отраслям. По государственным программам и нацпроектам переносятся показатели и сроки выполнения. Счетная палата отмечает отсутствие стратегии, с которой нужно согласовать все программы и нормативные документы в сфере промышленности и торговли", — отметил законодатель.

По мнению Кутепова, министерство должно развивать промышленность, тем более в условиях необходимости возрождения российского производства.

"А по факту — экспорт падает, в сфере станкостроения рынок обеспечивается только на 20% поставками отечественных предприятий, тяжелая доступность средств. Научное обеспечение деятельности промышленного комплекса страны требует пристального внимания министерства и развития", — подчеркнул Кутепов.

По его мнению, компонентная отрасль разрушена, донастройки требуют механизмы развития остальных отраслей.

"Что касается общенационального плана. В части деятельности министерства — предлагаемые меры не конкретны, не системны, не включают многие сферы. Министерству следует детально проработать восстановление промышленности после коронавируса. По государственным программам. Они должны проверяться Счетной палатой до их утверждения", — сказал Кутепов.