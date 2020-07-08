МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, решил остановить работу предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения реки Кама хлоридами кальция, компания также обратилась в природоохранные органы, говорится в сообщении "Уралхима".

"Компания "Уралхим" приняла решение остановить работу филиала "Азот" (город Березники, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений", — говорится в сообщении.

Производитель отмечает, что загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. "Уралхим" обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения Камы", — добавляет компания.

Так, руководство компании приняло решение о направлении обращений в Березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, а также администрацию города Березники "с целью принятия срочных мер по нормализации ситуации, проведения соответствующих проверочных мероприятий на предмет установления факта нарушения действующего законодательства и привлечения к ответственности виновных лиц".

"Уралхим" отмечает, что содержание хлоридов кальция в воде регламентировано и нормативно-правовыми актами, и внутренними технологическими регламентами, оно контролируется аккредитованной лабораторией филиала "Азот". "Вследствие вынужденной остановки филиал "Азот" несет значительные убытки", — указывается в сообщении.

ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал "Азот" (Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). Основным бенефициаром "Уралхима" является предприниматель Дмитрий Мазепин.