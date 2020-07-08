МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава Минпромторга Денис Мантуров подвергся в Совфеде критике сенаторов за недостаточно проработанные программы развития по отраслям, слабую работу по диверсификации производства предприятий ОПК, у министерства предложили забрать торговлю и передать отдельному ведомству для того, чтобы избежать "внутриведомственного конфликта".

В Совете Федерации в среду прошел "правительственный час" с участием Мантурова, посвященный поддержке промышленности в текущей экономической ситуации.

НЕ ХВАТАЕТ САМОКРИТИЧНОСТИ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала руководству Минпромторга РФ быть более самокритичным, ведомство должно перестроиться на прорывные решения.

"У Совета Федерации нет никакой цели кого-то обидеть или что-то, но все-таки не достает самокритичности, Денис Валентинович. Когда человек самокритичен, когда он не удовлетворен тем, чем он занимается, я имею в виду результатами, то это является мотивом для него более эффективно работать, есть над чем трудиться", — сказала спикер, обращаясь к Мантурову.

Она также привела выдержки из СМИ, в которых руководители крупных предприятий выражают озабоченность в связи с наличием импортных составляющих в их продукции, которые они вынуждены приобретать.

По словам Матвиенко, "импортозамещение должно касаться не только сфер высоких технологий", в составе российской продукции доля отечественных комплектующих должна быть как можно больше.

"Ни одна страна в мире не производит все, это делать не надо, но важно сохранить те компетенции, которые у России еще остались, те отрасли, где мы конкурентоспособны, где мы можем быть впереди планеты всей", — уверена она.

"Есть позитивные тренды, тенденции, но президент поставил четкие задачи — развитие электронной промышленности, станкостроения, авиастроения, судостроения… Мы все в одной команде. Хочется, чтобы вы перестроились с той огромной текущей рутинной работы, которой вы вынуждены заниматься, настроились на прорывные вещи. Пусть это будет немного, но пусть будет качественно, конкурентно в мире", — сказала законодатель.

По ее словам, нужно, чтобы "Россия вернула статус крупной промышленной и высокотехнологичной державы".

ГОСПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ

В свою очередь глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов отметил, что только чуть более 10% предприятий из перечня системообразующих смогли получить господдержку, мешают сложность процедур отбора и большой объем отчетности об использовании получаемых средств.

"Для поддержки предприятий всех отраслей промышленности был сформирован перечень системообразующих предприятий. Сегодня в перечне 1 335 предприятий. Из них 568 (43%) – это промышленность. Поддержку получили только 139, что составляет всего 10,4% от всех предприятий перечня", — сказал сенатор.

По словам политика, это происходит "по причине сложных процедур отбора, а также из-за необходимости предоставления еженедельных отчетов". "По данным бизнес-сообщества, многим пришлось увеличить штат сотрудников, каждые три дня надо заполнять специальные стресс-тесты", — пояснил он.

В части эффективности мер поддержки возникает много вопросов, сказал Кутепов.

"Снижение ключевой ставки Центробанка привело к снижению ставок по кредитам коммерческих банков, предприятиям становится выгоднее кредитоваться в обычном порядке, не заполняя множество форм ежедневно. Ряд предприятий теперь хотят выйти из этого перечня, так как помощь получить практически невозможно. Считаю необходимым доработать этот изначально правильно придуманный механизм поддержки предприятий", — заключил парламентарий.

ТОРГОВЛЮ НУЖНО ПЕРЕДАТЬ

Кутепов также предложил передать сферу торговли из ведения Минпромторга отдельному ведомству.

"В целом в отношении деятельности Минпромторга необходимо отметить то, что его деятельность совмещает в себе более 25 советских министерств. Ведомство регулирует и одновременно контролирует все отрасли промышленности: от легкой до авиастроения, торговлю (внешнюю, внутреннюю и электронную). Все это может вести к внутриведомственному конфликту, потому что цели и интересы у торговли и промышленности разные", — сказал парламентарий.

"В связи с этим нужно рассмотреть предложение о разделении функций и передать торговлю отдельному ведомству", — отметил сенатор.

По его словам, результаты такого разброса в курируемых сферах налицо. "Очевидно, что прорыва в промышленности нет ни по каким отраслям. По государственным программам и нацпроектам переносятся показатели и сроки выполнения. Счетная палата отмечает отсутствие стратегии, с которой нужно согласовать все программы и нормативные документы в сфере промышленности и торговли", — отметил законодатель.

По мнению Кутепова, министерство должно развивать промышленность, тем более в условиях необходимости возрождения российского производства. "А по факту — экспорт падает, в сфере станкостроения рынок обеспечивается только на 20% поставками отечественных предприятий, тяжелая доступность средств. Научное обеспечение деятельности промышленного комплекса страны требует пристального внимания министерства и развития", — подчеркнул Кутепов.

По его мнению, компонентная отрасль разрушена, донастройки требуют механизмы развития остальных отраслей.

"Что касается общенационального плана. В части деятельности министерства — предлагаемые меры не конкретны, не системны, не включают многие сферы. Министерству следует детально проработать восстановление промышленности после коронавируса. По государственным программам. Они должны проверяться Счетной палатой до их утверждения", — сказал Кутепов.

ДИФЕРСИФИКАЦИЯ ОПК

Предприятия ОПК не обеспечены информацией о потребностях в их гражданской продукции, заявил в свою очередь глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

"Для того, чтобы не повторять горькие уроки 1990-х годов, необходимо немедленно принять программу диверсификации ОПК, скоординированную по целям, ресурсам, срокам с государственным заказом. Довести до каждого предприятия оборонно-промышленного комплекса его роль и место в производстве гражданской продукции", — сказал он.

По его словам, "комитет запросил информацию о ходе диверсификации производства у ряда предприятий ОПК, из которой следует, что до них не доведены указания о производстве той или иной продукции, а самостоятельно изучить потребности рынка по номенклатуре товаров и объемам производства предприятия не могут".

Кроме того, у предприятий не хватает собственных средств на дооснащение производства. При этом стоит задача по выпуску конкурентоспособной продукции, востребованной как в России, так и за рубежом, добавил он.

По словам сенатора, источником финансирования программы диверсификации может быть Фонд развития промышленности. Он привел данные Счетной палаты, по которым на капитализацию фонда из бюджета было направлено более 86 миллиардов рублей. "Однако, несмотря на высокий спрос на заемные деньги со стороны предприятий, у фонда систематически остаются неизрасходованные бюджетные средства в объемах от 13 до 25 миллиардов рублей в год", — отметил Бондарев.

Отсутствие программы диверсификации может привести "к размыванию средств федерального бюджета по различным идеям, стихийному производству того или иного продукта самими предприятиями без учета реальной потребности и конкурентоспособности, а также отсутствию реальной ответственности должностных лиц за конечный результат", полагает глава комитета.

ЗАПРОС ПО ЕВТУХОВУ

Досталось и замглавы ведомства Виктору Евтухову. Так, член экономического комитета Совфеда Эдуард Исаков попросил Мантурова пояснить информацию СМИ о якобы выигранных родственниками его зама тендерах. Министр выразил готовность предоставить ответ со стороны ведомства, предложив сенатору подать официальный запрос.

"Около года назад в СМИ вышла информация о том, что организация, находящаяся в собственности у родственников замглавы Минпромторга Евтухова, якобы выиграла несколько тендеров у вашего министерства на сотни миллионов рублей за несколько лет", — сказал Исаков, обращаясь к главе ведомства.

Он подчеркнул, что после появления этой информации в СМИ и соцсетях официального опровержения так и не последовало, и попросил министра прокомментировать ситуацию. "Мы намерены направить запрос, была ли проведена служебная проверка", — добавил сенатор.

"Я не буду комментировать то, что не должно комментировать", — ответил Мантуров.

По его словам, если у законодателя есть желание "покопаться в таких подробностях", он может сделать запрос в соответствующие ведомства. "Хотите, делайте запрос куда надо, хотите — в надзорные ведомства, хотите — в министерство, и мы вам дадим официальный ответ", — сказал министр.