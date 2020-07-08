МОСКВА, 8 июля — Dow Jones. Правительство Великобритании в среду анонсировало новые меры стимулирования объемом в 38 млрд долларов США, направленные на поддержку экономики в период выхода из карантина.

После того, как в марте по всему миру начали вводиться карантинные ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, правительства многих стран выделили триллионы долларов, чтобы обеспечить выживание компаний, чья прибыль обвалилась из-за пандемии, и поддержать домохозяйства на фоне падения количества отработанных часов.

Британское правительство ранее уже нарастило расходы и снизило налоги с целью подстегнуть спрос и дать бизнесу возможность вновь нанимать работников после снятия карантина, и новые меры стимулирования являются второй фазой этой усилий.

"Нам необходимо, чтобы люди чувствовали себя уверенно, — сказал Риши Сунак, министр финансов Великобритании. – Это будет драйвером экономического роста и создания рабочих мест".

Пакет стимулирующих мер включает в себя выплаты компаниям, которые не станут увольнять работников, ранее отправленных в неоплачиваемый отпуск, и будут нанимать молодежь. Кроме того, планируется выделение грантов на повышение энергоэффективности частных домов и общественных зданий, а также снижение налогов на ресторанно-гостиничный бизнес и покупку жилья.

По словам министра финансов, пакет мер может обойтись правительству в сумму до 30 млрд британских фунтов. Он также сообщил, что осенью будет объявлено о новых мерах стимулирования.

"Наш план по поддержке занятости не будет нашим последним шагом", — заявил Сунак.

Бюро бюджетной ответственности Великобритании, независимая организация, которая отслеживает последствия политики, проводимой правительством, оценило объем уже осуществленных мер по поддержке бизнеса и домохозяйств в 132,6 млрд фунтов.

В Великобритании, как и в большинстве стран Европы, наиболее затратной стала программа по выплате заработных плат работникам в неоплачиваемом отпуске. На неделе 29 июня – 5 июля расходы на данную программу составили 9,4 млн фунтов против 9,3 млн фунтов на неделе 22-28 июня, а в целом издержки достигли 27,4 млрд фунтов.

В британском министерстве финансов сообщили, что вышеуказанная схема будет свернута к концу октября, однако анонсировали выплаты компаниям в размере до 9 млрд фунтов, которые должны позволить им не увольнять работников в 2021 году.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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