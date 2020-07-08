МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Наиболее серьезные проблемы с исполнением бюджета в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом будут испытывать 13 российских регионов — дефицит может превысить 20% расходов, при этом четыре региона смогут закончить год с профицитом, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Как отмечается, эксперты исходили из умеренно пессимистичного варианта формирования доходов и поддержания расходов бюджета во втором-четвертом кварталах на уровне прошлогодних значений. При прогнозе учитывалось воздействие на экономику регионов только первой волны пандемии коронавируса.

Так, дефицит в более 20% расходов прогнозируется у Республики Татарстан, Иркутской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области, Республики Башкортостан, Липецкой области, Московской области, Удмуртской Республики, Свердловской области, Ненецкого автономного округа, Белгородской, Ленинградской и Томской областей.

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и Сахалинская область, как ожидается, завершат текущий год с профицитом бюджета.

Дефицит в 10-20% расходов в 2020 году прогнозируется в 35 регионах, а менее 10% — в 33 регионах.