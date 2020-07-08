МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Счетная палата РФ не поддержала предложенный заксобранием Оренбургской области законопроект, которые позволит региональным властям вводить любые ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, говорится в сообщении пресс-службы контрольного ведомства.

По мнению Счетной палаты, внесенные в Госдуму в апреле заксобранием Оренбургской области поправки в закон о регулировании производства и оборота алкоголя могут привести к снижению уровня конкуренции.

"Счетная палата не поддерживает поправки в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, реализация предлагаемого решения может привести к сокращению числа хозяйствующих субъектов в указанной сфере, снижению уровня конкуренции и, как следствие, падению качества алкогольной продукции или ее удорожанию.

"Сокращение числа подобных объектов общественного питания, особенно в небольших сельских и городских населенных пунктах, влечет риски снижения предпринимательской активности, что, в свою очередь, может негативно отразиться на доходах бюджетов бюджетной системы РФ, а также влечет риски увеличения теневого рынка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая опасные для жизни и здоровья населения суррогатные алкогольные и спиртосодержащие напитки", — говорится в заключении Счетной палаты на законопроект.