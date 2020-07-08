МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Норникель" реализует "серный проект" вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств, заявили журналистам в пресс-службе компании.

"Серный проект" — самый большой и значимый экологический проект "Норникеля", который обеспечит снижение практически до нуля выбросов диоксида серы в Норильске. Инвестиции в "серный проект" до 2025 года оцениваются в 3,5 миллиарда долларов, и компания намерена его реализовать вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств", — сказал представитель "Норникеля".

Ранее в среду глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что затраты "Норникеля" на реализацию "серного проекта" не могут быть зачтены в счет погашения ущерба экологии от ЧП в Норильске, поскольку не имеют никакого отношения к аварии на ТЭЦ и ее ликвидации.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 миллиарда рублей (примерно 2 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов — ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда — вред почвам.