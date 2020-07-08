МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в июне составила 0,2% против 0,3% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 3,2% с майских 3%, следует из сообщения Росстата.

Минэкономразвития ранее сообщало, что ожидает инфляцию в России в июне на уровне 0,1-0,2%, годовая составит 3-3,2%.

"В июне 2020 года по сравнению с маем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2019 года – 102,6% (в июне 2019 года – 100%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,5%)", — сообщает ведомство.

В девяти субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в Еврейской автономной области – 0,8%, Кировской и Тверской областях – 0,7%, в связи с удорожанием продуктов питания на 1-1,8%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – не изменились (с начала года прирост цен составил 2,3% и 2,5% соответственно).

Инфляция на неделе с 30 июня по 6 июля ускорилась до 0,3% на фоне повышения тарифов ЖКХ, с начала года потребительские цены выросли на 2,9%.

"За период с 30 июня по 6 июля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,3%, с начала июля – 100,3%, с начала года – 102,9%", — говорится в сообщении.

Неделей ранее была зафиксирована нулевая инфляция. В целом показатель держался в диапазоне 0-0,1% чуть более двух месяцев. Выше, а именно 0,2%, инфляция в последний раз была на неделе с 14 по 20 апреля, а 0,3% она достигала с 31 марта по 6 апреля. Правда тогда основной причиной ускорения было подорожание продуктов из-за ажиотажа на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас же, как отмечает Росстат, традиционно с начала июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на услуги по снабжению электроэнергией — на 4,0%, водоотведение — на 3,5%, сжиженный газ — на 3,0%, холодное водоснабжение — на 2,9%, отопление — на 2,8%, горячее водоснабжение — на 2,4%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 0,4%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован также по ряду продовольственных и непродовольственных товаров и медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.

При этом продовольственная инфляция в России в июне в месячном выражении составила 0,2%, как и в мае текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 3,9% с 3,3% в мае, говорится в сообщении Росстата.

Продовольственные товары в июне по сравнению с декабрем 2019 года подорожали на 4,3%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в июне выросли на 0,2% к маю (по сравнению с июнем прошлого года — на 3,6%, к декабрю — на 2,3%).

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,3% (в годовом выражении — на 3%, к декабрю — на 1,8%). Цены на алкогольные напитки в июне повысились на 0,2% по сравнению с маем, а к июню 2019 года они увеличились на 2,3% (к декабрю прошлого года — также на 2,3%).