КИЕВ, 8 июл — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что страна начала выходить из экономического кризиса вызванного пандемией коронавируса в мире, ожидает падения экономики по итогам года на уровне 4,8%.

Национальный банк Украины ранее прогнозировал падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%.

"Есть основания считать, что мы выходим из кризиса. МВФ дает нам 8,2% падения ВВП, ранее давал 7,7%. Мы считаем, что 4,8% — реальный показатель. Посмотрим по итогам второго квартала. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне запустились экономические процессы", — сказал Марченко в интервью сайту "Сегодня".

По мнению министра, падение экономики Украины будет на уровне других развитых стран.

"Нет оснований считать, что падение экономики у нас будет больше, чем в развитых странах. Этому есть несколько объяснений. Главная проблема, которую создал CОVID-19, — разорваны экономические цепочки. Но Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие цепочки. А рынки нашей экспортной продукции сохранились. Имею в виду зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл — не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для нас, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран. Считаю, мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", — сказал Марченко.

По словам министра, спрос на продукцию украинского экспорта по-прежнему высокий.

"Сегодня нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта. Видим четкие сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановление производства. Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства. А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. В период пандемии он был выше, чем раньше. Мы — одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания. Поверьте, у нас хватит сил, чтобы восстановиться и стать сильнее", — отметил Марченко.