ВАШИНГТОН, 8 июл — ПРАЙМ. США в ближайшее время предпримут новые значительные меры против КНР по Гонконгу, поскольку исходят из того, что Китай "аннексировал" Гонконг, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая", — сказал О'Брайен журналистам президентского пула.

"Президент (Дональд Трамп) уже заявил, что Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая. Будет некоторое количество норм регулирования и ряд действий, которые будут осуществлены для реализации этой концепции президента", — добавил он.

"Гонконг де-факто оказался аннексирован КНР, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу", — сказал О'Брайен

США уже предприняли ряд действий, включая ограничение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение КНР нового закона о нацбезопасности в Гонконге.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользовался широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока не известно.