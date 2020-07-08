МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучила действия крупнейшего производителя железнодорожных колес на территории России — Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в состав ОМК) — в 2019 году и вынесла решение по делу о монопольно высокой цене на ж/д колеса, говорится в сообщении ведомства.

В период с 2017 по 2019 год на рынке железнодорожных колес в РФ наблюдался рост спроса, результатом которого стал дефицит товара. При этом в 2017-2018 годах фиксировался планомерный рост объемов производства и цен всех производителей цельнокатаных колес.

Уточняется, что в период с 2017 по 2018 год в действиях компании отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, однако рост цен в 2019 году стал поводом для возбуждения нового дела.

"В 2019 году в условиях дефицита, неопределенности и негативных ожиданий потребителей ВМЗ, занимая доминирующее положение на рассматриваемом рынке, совершило ряд действий, которые привели к существенному увеличению цен на железнодорожные колеса", — говорится в релизе.

С апреля по сентябрь 2019 года компания провела несколько открытых конкурсных процедур — запросов цен по продаже железнодорожных колес. При этом цены по итогам этих процедур превышали цену реализации за первый квартал 2019 года в два раза. Также производитель увеличил цены для отдельных потребителей, закупающих продукцию вне конкурсных процедур, в том числе по долгосрочным контрактам. В результате таких действий ВМЗ цены на колеса для части потребителей к июню 2019 года увеличились более чем на 40%.

Комиссия ФАС установила, что ВМЗ нарушил закон о защите конкуренции, устанавливая и поддерживая с апреля 2019 года монопольно высокие цены на цельнокатаные колеса диаметром 957 миллиметров. Компания будет привлечена к административной ответственности, размер штрафа будет определен по результатам рассмотрения административного дела, сообщает служба.