МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении два законопроекта из пакета, внесенного группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой и направленного на усиление контроля за деятельностью страховых и других финансовых организаций в целях защиты интересов граждан.

Первый проект расширяет надзорные полномочия Банка России, в том числе в целях предотвращения вывода средств из страховой организации и воспрепятствования деятельности введенной в нее временной администрации. ЦБ сможет приостанавливать полностью или частично расходные операции по открытым страховщику банковским счетам (вкладам) и счетам депо (лицевым счетам).

Банки и профучастники рынка ценных бумаг будут обязаны приостановить соответствующие операции страховщика со дня получения такого решения. Причем Банк России будет вправе принять решение о приостановлении операций одновременно с выдачей страховщику предписания об ограничении или запрете на совершение отдельных сделок. Кроме того, решение ЦБ об отзыве лицензии у страховой организации будет вступать в силу со дня его принятия, а публикация решения происходить не позднее следующего рабочего дня.

Данные изменения позволят временной администрации страховщика, назначенной в связи с отзывом лицензии, своевременно обеспечить контроль за ним и исключить возможность вывода активов недобросовестными участниками страхового рынка, считают разработчики.

Второй проект наделяет Банк России полномочиями по анализу деятельности страховщиков и негосударственных пенсионных фондов в целях выявления ситуаций, создающих угрозу правам и законным интересам их клиентов или угрозу стабильности финансового рынка. В случае выявления таких ситуаций ЦБ сможет применять различные меры, в том числе запрещать или ограничивать операции и сделки таких лиц, осуществлять мероприятия по их финансовому оздоровлению.

Национальный финансовый совет ЦБ наделяется полномочиями по рассмотрению проекта основных направлений развития финансового рынка и даче рекомендаций по ним. Разрабатывать этот проект будет совет директоров Банка России во взаимодействии с правительством РФ. Кроме того, ответы на обращения председателя ЦБ, направленные в правоохранительные органы с целью проверки и пресечения противоправной деятельности, должны будут содержать информацию о ходе их рассмотрения и принятых решениях по предоставленным материалам. А подписывать ответы должен будет руководитель такого органа или его зам.