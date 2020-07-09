МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении два законопроекта о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний.

Базовый проект "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" определяет правовые основы деятельности операторов такой платформы (маркетплейс) и регулирует отношения по заключению с ее помощью сделок с финансовыми организациями и эмитентами. Реестр таких операторов будет вести Банк России, а минимальный размер их собственных средств должен составлять 100 миллионов рублей.

Используя финансовый маркетплейс, граждане смогут заключать сделки, связанные с финансовыми инструментами, предоставлением банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Но через такую платформу не могут совершаться сделки, если связанные с участием в них требования не подлежат судебной защите. Кроме того, информация о совершаемых сделках не должна вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг. А оператор платформы будет обязан принимать меры по выявлению и предотвращению операций, направленных на совершение сделок без волеизъявления участников маркетплейса, и сообщать о них ЦБ.

Проект-спутник предусматривает идентификацию клиентов финансовых платформ и допускает передачу таких полномочий другим лицам. При этом переделегирование полномочий по идентификации клиента будет невозможно. Платформа, например, сможет делегировать такие полномочия банку-партнеру, но при этом возможности переделегировать их дальше не будет, пояснял ранее РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В свою очередь, финансовые организации также смогут передавать полномочия по идентификации оператору финансовой платформы.

Одновременно устанавливается специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с помощью маркетплейса. При этом по желанию потребителя возмещение от АСВ через маркетплейс можно будет получить и по вкладам, открытым напрямую в банке, а не через саму платформу. Кроме того, на год, до 1 июля 2021 года, продлевается срок вхождения операторов инвестиционных (краудфандинговых) платформ в реестр ЦБ.