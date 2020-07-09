МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете банкам навязывать клиентам дополнительные услуги при предоставлении потребительского кредита, а также об ограничении полной стоимости ипотечного займа.

Документ, внесенный правительством, направлен на усиление защиты интересов граждан и укрепление доверия между заемщиками и кредиторами. Банки больше не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это своего рода перестраховка от забывчивости клиентов, теперь счет можно будет весь месяц держать пустым, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж, если заемщик не хочет стать должником, отмечал он.

Банки не смогут также навязывать дополнительные услуги, подчеркивал премьер-министр. Законопроект исключает возможность навязывания по кредитным договорам, заключенным на срок свыше года, условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей. Также им запрещается обусловливать заключение и исполнение договора потребительского кредита необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг, оказываемых кредитором или третьими лицами.

Помимо этого, законопроект распространяет на потребительские ипотечные кредиты существующие ограничения полной стоимости кредита. Одновременно закрепляется единство подходов к договорам потребительского займа, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки, что даст право кредитору снижать ставку в одностороннем порядке. Ограничивается и предельный размер неустойки за неисполнение заемщиками обязательств возврата кредита — она не сможет превышать 20% от просроченной задолженности.