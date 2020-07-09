ПЕКИН, 9 июл /ПРАЙМ/. Темпы роста индекса потребительских цен (CPI) в Китае по мере улучшения эпидемиологической обстановки и восстановления экономической деятельности продолжат замедляться, считают китайские эксперты.

Государственное статистическое бюро КНР в четверг опубликует данные по инфляции за июнь и первую половину 2020 года.

Согласно экономическому прогнозу аналитического центра "Тайхэ", поступившему в распоряжение РИА Новости, максимальный с 2011 года рост индекса потребительских цен из-за эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику достиг 5,4% в январе этого года. Но благодаря комплексным мерам властей уже с февраля показатель стал планомерно падать и в мае достиг уровня в 2,4%. При этом подчёркивается, что "тенденция к дефляции все еще остается".

С другой стороны, отмечают эксперты, "тенденция к снижению CPI свидетельствует, что ценовое давление в Китае ослабло, и цены вернулись к нормальному уровню".

При этом специалисты инвестиционного банка CITIC Securities в своем прогнозе утверждают, что "в июне CPI незначительно вырастет примерно до 2,6%, однако общая тенденция по продолжению снижения инфляции во втором полугодии не изменится".

По-прежнему, одним из главных факторов, влияющих на общий CPI, остается порядок цен на продовольственные товары. Если в январе в условиях набирающей обороты эпидемии, ограничения транспортного сообщения и новогодних каникул цены на продовольственные товары в Китае выросли сразу на 20,6% в годовом выражении, то в мае рост составил лишь 10,6%.

Аналитики "Тайхэ" подчеркнули, что снижению уровня цен в последние месяцы поспособствовала теплая погода и восстановление экономической деятельности. "В целом, основная причина возврата CPI к уровню между 2% и 3% заключается в том, что цены на продовольственные товары стабилизировались и начали падать", — считают авторы доклада.

Так, сравнивая колебания цен в январе и в мае, можно увидеть, что цены на свежие фрукты в январе в годовом выражении упали на 5%, а в мае — на 19,3%, в январе цены на свежие овощи и зелень выросли на 17,1%, в мае упали на 8,5%, яйца в январе подорожали на 2,4%, а в мае подешевели на 12,3%, цены на мясо в январе увеличились на 76,7%, в мае – только на 57,4%. Вместе с тем, услуги здравоохранения в январе в годовом выражении подорожали на 4,8%, а в мае – на 2,1%.

"В нынешних условиях недостатка спроса ожидается, что возможности для дальнейшего снижения CPI все еще есть", — указано в документе.

Колебания на фоне изменения эпидемиологической обстановки в стране затронули и индекс цен производителей (PPI), который в январе вырос на 0,1% в годовом выражении, а в мае — упал на 3,7%. Аналитики прогнозируют падение индекса в июне до 3,4%.

Эксперты "Тайхэ" ожидают, что "в будущем тенденция снижения PPI сохранится" и связывают это прежде всего с влиянием все еще слабого спроса и серьезными проблемами со складскими запасами и излишками. При этом отмечается, что на увеличение спроса все еще влияет эпидемиологическая ситуация.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2020 году инфляция в Китае вырастет на 3,5%.