МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков роста цен на продукты, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.

"Нет, не видим. Наши торговые предприятия, учитывая риски, довольно серьезно запаслись товарами, заполнили склады, ожидая сохранения ажиотажного спроса. Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились", — ответил Заборщиков на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что ведомство держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты под контролем и предпримет все возможные меры для недопущения необоснованного роста цен.

Ранее ФАС отмечала, что с приходом пандемии коронавируса россияне ажиотажно скупали ряд товаров, в частности гречку и сахар, из-за чего произошел всплеск цен. Аналогичная ситуация произошла с лимонами и имбирем, которые Россия импортирует. Вместе с тем, как отмечал в июне в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев, ситуация с ценами в РФ после коронавирусного всплеска уже стабилизировалась.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.