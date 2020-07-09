МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Почти две трети россиян планируют летом текущего года потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, при этом лишь 1% граждан готовы увеличить бюджет своего летнего отпуска, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

"62% россиян намерены потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, поскольку считают, что в нынешних обстоятельствах лучше экономить деньги. У 18% россиян бюджет отпуска из-за пандемии никак не изменился. Только 1% опрошенных заявили о готовности увеличить бюджет своего летнего отпуска по сравнению с прошлыми годами", — сказано в исследовании. Остальные 19% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Большинство россиян (63%) готовы потратить на летний отдых до 50 тысяч рублей, 31% респондентов хотят уложиться в 50-100 тысяч рублей, еще 6% опрошенных могут потратить 100-200 тысяч рублей, к большим тратам готовы лишь 1% россиян.

При этом 44% опрошенных заявили, что в разгар ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, копили деньги на летний отпуск. Чаще всех специально откладывали деньги в Москве и Московской области (51% жителей), реже всего — в Приволжском федеральном округе (30% жителей).