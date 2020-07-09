ПЕКИН, 9 июл /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июне 2020 года на фоне значительного улучшения эпидемиологической обстановки вырос на 2,5% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического управления КНР.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Инфляция в городах июне составила 2,2%, а в сельской местности — 3,2%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 11,1%, на непродовольственные — на 0,3%. Цены на потребительские товары увеличились на 3,5%, на услуги — на 0,7%.

Цены на свежие фрукты в июне в годовом выражении упали на 29%, на свежие овощи и зелень — выросли на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, цена на яйца снизилась на 13,6%, при этом цены на мясо увеличились на 57,4%, свинина подорожала на 81,6%.

Услуги здравоохранения в июне в годовом выражении подорожали на 1,9%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 1,9%, цены на транспорт и связь упали на 4,6%, на жилье – на 0,6%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении упал на 3% против 3,7% месяцем ранее.

За первое полугодие 2020 года инфляция в стране составила 3,8%.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2020 году инфляция в Китае вырастет на 3,5%.