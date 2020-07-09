9 июля — Dow Jones. Относительно скромный спрос в рамках антикризисной программы кредитования Федеральной резервной системы США в период пандемии объясняется хорошим состоянием банков перед ее началом и агрессивными мерами правительства. Об этом сообщил в среду представитель Федерального резервного банка Нью-Йорка.

"В преддверии нынешнего кризиса состояние финансовой системы было гораздо лучше" по сравнению с временами последнего финансового кризиса, говорится в тексте выступления вице-президента ФРС-Нью-Йорк Далипа Сингха. Благодаря этому "рынкам удалось быстрее оправиться от первого потрясения", отмечает он, добавляя, что рынки "очень чутко реагируют на комбинированные меры налогово-бюджетной и денежно-кредитной поддержки".

Скорость и размах реакции ФРС тоже сыграли свою роль. "На мой взгляд, первоначальный успех программ был в значительной степени связан с четырьмя факторами: их размером и охватом, скоординированными действиями всех структур правительства, их гибкостью и последовательностью", — отмечает Сингх, который работает в ФРС-Нью-Йорк с прошлого года и отвечает за реализацию денежно-кредитной политики.

Резервный банк Нью-Йорка является ключевой точкой контакта ФРС с финансовыми рынками. Именно этот банк занимается ключевыми аспектами управления краткосрочными процентными ставками и программами покупки облигаций ФРС. Правда, управление антикризисными программами кредитования в некоторых случаях возложено на другие региональные банки. Министерство финансов США тоже сыграло важную роль в их поддержке.

В своем выступлении Сингх анализирует меры, принятые ФРС для стимулирования экономики и финансовой системы страны через создание многочисленных кредитных линий для поддержки компаний всех размеров в условиях пандемии коронавируса.

В сравнении с аналогичными программами, запущенными во время финансового кризиса чуть более десятилетия назад, несмотря на масштабы нынешнего экономического кризиса, кредиты, предлагаемые ФРС (зачастую при поддержке Министерства финансов), пользуются невысоким спросом. Ввиду этого некоторые аналитики понизили прогнозы роста баланса ФРС, который сегодня составляет около 7 трлн долларов США.

Некоторые аналитики полагают, что потенциальных заемщиков отпугивают условия предоставления кредитов ФРС, однако в самом центральном банке рассматривают низкий спрос на них как положительный момент, а не как признак неудачи.

Президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс заявил недавно, что "теперь, когда условия финансирования существенно улучшились, а на рынках достаточно ликвидности и они эффективно функционируют, заемщики видят, что могут масштабировать свои потребности в заемных средствах и брать кредиты под разумные, очень низкие процентные ставки на частном рынке". "Для меня отсутствие клиентов в нашей лавке является признаком успеха", — добавил он.

Сингх признает наличие недоверия к кредитным линиям ФРС. Он отмечает, что не хотел бы, чтобы они вызывали такое же отношение, как дисконтное окно ФРС. Многие банки предпочитают не использовать этот инструмент чрезвычайного кредитования, полагая, что это станет признаком их слабости.

"Хотя мы уверены, что низкий спрос на кредиты на фоне в целом благополучного функционирования рынков отражает эффективность существующих механизмов поддержки, мы должны сохранять бдительность и отслеживать любые признаки наличия у тех, кто может на эти кредиты претендовать, сомнений относительно потенциальных сигналов слабости, посылаемых их использованием", — отмечает Сингх.

"Вызывающие доверие механизмы поддержки укрепляют уверенность, что может предотвратить серьезное ухудшение условий на рынке в будущем, однако истинной проверкой эффективности программ кредитования станет готовность их использовать тогда, когда они станут необходимы ввиду ухудшения рыночных условий", — говорит он.

Сингх признает существование "колоссальных неопределенностей" в отношении того пути, который предстоит проделать в будущем, добавляя, что "необходимо сохранять сдержанность перед лицом сохраняющихся угроз и твердость намерения адаптироваться по мере необходимости".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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