9 июля — Dow Jones. Китайский юань вырос до мартовских уровней на фоне уверенности в успешном восстановлении экономики страны после удара, нанесенного ей пандемией коронавируса. Стремительный рост также наблюдается на местном фондовом рынке.

В четверг пара доллар США/китайский юань торговалась ниже 7, причем как на строго контролируемом континентальном рынке, так и в Гонконге и на других рынках.

Валютный стратег Nomura Крейг Чань отмечает, что поддержку юаню оказывают ослабление доллара США, улучшение перспектив китайской экономики, а также ограниченный характер американских санкций против Китая.

"Одним из решающих факторов стал существенный приток портфельных инвестиций в Китай", — говорит он, имея в виду рост покупок китайских акций и продолжение покупки китайских облигаций иностранными инвесторами.

Последние опросы показывают, что экономическая активность в Китае набирает обороты. Это говорит о том, что бескомпромиссные меры, предпринимаемые Пекином для борьбы с пандемией коронавируса, начинают приносить дивиденды.

Некоторые экономисты полагают, что ожидаемые на следующей неделе экономические данные укажут на рост экономики Китая во 2-м квартале после ее сокращения на 6,8% в январе-марте. Главный экономист Macquarie Capital Ltd Ларри Ху прогнозирует рост китайского ВВП на 3% по сравнению со 2-м кварталом предыдущего года.

"Восстановление имеет V-образную форму, но вопрос о том, насколько оно будет устойчивым во втором полугодии, еще открыт", — говорит он.

По его прогнозу, рост ВВП за весь 2020 год составит 2%.

Китайские фондовые индексы, включая Shanghai Composite и CSI 300, в последние дни подскочили до многолетних максимумов.

Используя гонконгский торговый канал Stock Connect, за первые пять торговых дней июля иностранные инвесторы совершили чистые покупки континентальных акций на 55 млрд юаней (7,85 млрд долларов США). Это больше, чем за весь июнь.

Если правительство Китая преуспеет в своей цели формирования "здорового бычьего рынка", пара доллар США/китайский юань может в ближайшее время опуститься до 6,95, полагает валютный стратег Mizuho Bank Кен Чун. Если же США введут против Китая или гонконгских банков финансовые санкции, юань может ослабнуть, отмечает он.

Крейг Чань из Nomura добавляет, что победа на ноябрьских президентских выборах Джо Байдена может подхлестнуть ралли юаня, поскольку политика демократического кандидата в отношении Китая, вероятно, будет отличаться от политики Дональда Трампа.

Во второй половине дня в четверг пара доллар/юань торговалась по 6,9895 на континентальном рынке и по 6,9890 – на оффшорном. Пекин много лет удерживал юань от пересечения психологически значимого уровня 7 в паре с долларом США, но прошлым летом допустил этот переход на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях. Тогда центральный банк Китая отметил, что пересечение этой черты не будет безвозвратным. С тех пор пара доллар/юань колеблется в пределах от 6,85 до 7,20.

— Автор Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ