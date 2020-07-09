МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ доказал эффективность в условиях COVID-19, блестяще справился с работой в непростой ситуации в мире, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров подвергся в Совфеде критике сенаторов за недостаточно проработанные программы развития по отраслям, слабую работу по диверсификации производства предприятий ОПК, у министерства предложили забрать торговлю и передать отдельному ведомству для того, чтобы избежать "внутриведомственного конфликта".

"Минпромторг работает весьма и весьма эффективно. Он неоднократно доказал свою эффективность в самые нелегкие дни и недели кризиса, который разразился в связи с пандемией. Если вы помните первые недели этого кризиса, которые были связаны с необходимостью налаживания кризисной работы всей системы торговли, то можно сказать, что министерство блестяще справилось со своей работой", — сказал Песков журналистам.

В целом, министерство достаточно хорошо работает в условиях нелёгкой международной конъюнктуры, в плане налаживания импортозамещения и обеспечения функционирования торговых систем, подчеркнул Песков. "Другое дело, что предметный деловой разговор в Совете Федерации, безусловно, весьма полезен как для сенаторов, так и для самого министра", — добавил он.