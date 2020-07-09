МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема реализации союзного договора России и Белоруссии находится на повестке дня и обсуждается на различных уровнях.

"Там есть определенная последовательность действий, есть определенный набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается. Кроме того, в союзном договоре тоже прописывается определенная последовательность и этапность действий по интеграции. И эти темы действительно находятся и находились на повестке дня и они действительно обсуждаются на самом различном уровне", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Алексея Венедиктова о якобы состоявшемся полтора года назад разговоре президентов Путина и Лукашенко по объединению двух государств.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что располагает подтверждением якобы состоявшегося полтора года назад в Шанхае разговора президентов России и Белоруссии по объединению двух стран.