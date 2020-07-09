9 июля — Dow Jones. Число первичных заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось на достаточно высоком уровне, и это означает, что американцы продолжают терять работу, несмотря на общее оздоровление рынка труда.

Число первичных заявок на пособие по безработице, традиционно рассматриваемое как индикатор числа увольнений, с конца мая держится в диапазоне от 1 млн до 2 млн. Экономисты прогнозируют, что данные за неделю 28 июня – 4 июля будут оставаться в том же диапазоне. Министерство труда США опубликует очередной недельный отчет по безработице в 12.30 по Гринвичу.

Показатель первичных заявок отступил от максимума 6,9 млн, достигнутого в середине марта после введения карантинных запретов на работу предприятий. Тем не менее, нынешние его значения существенно превышают даже максимум предыдущих лет, зафиксированный в 1982 году и составивший 695 000.

Стоит отметить, что сегодняшний отчет может не дать адекватного представления о состоянии рынка труда. Из-за празднования Дня независимости пятница (3 июля) была объявлена нерабочим днем, что оставило уволенным работникам меньше дней для подачи заявок. Следует учитывать, что данные с сезонной коррекцией, приходящиеся на периоды основных праздников, отличаются волатильностью.

Число американцев, получающих пособие по безработице больше недели (т.е. число вторичных заявок), в последние недели держится около 20 млн. Это меньше, чем в начале мая, когда число вторичных заявок приблизилось к 25 млн человек. Стабилизация числа вторичных заявок указывает на то, что новые увольнения нивелируются созданием новых рабочих мест или возвращением на рабочие места ранее уволенных с них работников.

Согласно данным Министерства труда, в мае и июне работодатели создали 7,5 млн рабочих мест после сокращения 21 млн рабочих мест в марте и апреле.

Перспектива сохранения нынешних темпов создания рабочих мест и относительно более низких темпов увольнений вызывает сомнения ввиду роста числа зараженных коронавирусом в нескольких крупных штатах, включая Техас и Калифорнию. Этот всплеск вынудил власти затронутых штатов корректировать планы снятия карантинных ограничений, создавая еще больше неопределенности для предприятий и потребителей.

Бармен из Техаса Алисса Д'Ангола в конце июня уже второй раз была уволена с работы в баре Golden Goose, успевшем проработать всего пять недель до того, как власти вновь распорядились о закрытии баров для сдерживания коронавируса.

Весной ей удалось договориться об отсрочке платежей по ипотеке, и она получает пособие по безработице, в том числе доплату от федерального правительства в размере 600 долларов в неделю. Выплата этих дополнительных пособий предусмотрена только до конца июля. "Не знаю, что буду делать, когда эти выплаты закончатся", — говорит Д'Ангола.

Многие экономисты, в том числе Брэдли Харди из Американского университета в городе Вашингтоне, полагают, что общий рост занятости будет продолжаться, но гораздо медленнее, чем в мае и июне.

"Когда видишь, как растет число заболевших, невольно задаешь себе вопрос о том, как сильно это повлияет на посещаемость заведений, на потребительские расходы и на занятость", — говорит он.

Некоторые крупные работодатели уже просигнализировали о предстоящих сокращениях работников. Компания United Airlines Holdings Inc. в среду предупредила 36 000 человек (почти половину своего американского персонала), что с 1 октября они могут быть отправлены в неоплачиваемые отпуска из-за вызванного пандемией обвала спроса на пассажирские перевозки. Компания Brooks Brothers, подавшая на этой неделе ходатайство о признании ее банкротом, закрыла из-за пандемии 50 магазинов одежды, а McDonald's Corp и Apple Inc оказались в числе компаний, заморозивших планы по открытию ранее закрытых предприятий или объявивших о новых временных закрытиях.

Между тем некоторые предприятия находятся на подъеме и уже вызывают из вынужденных отпусков свои работников. Джефф Уолперт, владелец ресторанов Peddler Steakhouse и Park Grill в одном из туристических центров штата Теннеси, в конце марта был вынужден временно закрыть их, уволив 138 из 147 работников. Около двух третей из них смогли успешно подать заявки на пособие по безработице. Уолперт опустошил морозильники своих ресторанов и сформировал для работников 180 недельных продовольственных наборов.

В конце мая Peddler Steakhouse и Park Grill вновь открыли двери. "Я никогда этого не забуду", — говорит Уолперт о днях открытия после карантина. Он пригласил обратно всех уволенных работников, но 16 предпочли не возвращаться.

В первые недели после открытия рестораны зарабатывали около половины прошлогодней выручки, но сейчас вернулись к уровням 2019 года, рассказывает Уолперт.

Большая часть создаваемых в последние месяцы рабочих мест представляет собой восстановление ранее уволенных работников, отмечает экономист Университета Северной Каролины Хоакин Альфредо Ангел Рубалкаба. По мере смягчения штатами введенных весной карантинных ограничений такие восстановления рабочих мест будут играть все менее заметную роль в общей картине, говорит он.

Процесс подбора кандидатов на вновь создаваемые рабочие места будет происходить медленнее, полагает Рубалкаба. Компаниям, вероятно, придется увеличивать расходы на медицинскую страховку и страховку от безработицы, не имея при этом ясности относительно будущего курса экономики.

"Мы пытаемся преодолеть кризис в здравоохранении, но пока безуспешно, — говорит Рубалкаба. – В таких условиях очень трудно испытывать уверенность в том, что экономическая ситуация будет улучшаться".

— Авторы Eric Morath, eric.morath@wsj.com и Kim Mackrael, kim.mackrael@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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