МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Газпром" воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство, следует из заявления компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса).

Отказ от моратория снимает с компании, на которую он распространяется, ряд ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов.

"Настоящим публичное акционерное общество "Газпром"… заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Газпром" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами… введенного постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 428 на срок шесть месяцев, и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве", — говорится в сообщении.

Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников в качестве меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Эта мера защиты распространяется на системообразующие и стратегические предприятия (к которым относится и "Газпром"), а также на организации и предпринимателей в наиболее пострадавших сферах деятельности. К таким сферам отнесены, например, авиаперевозки, туризм, общественное питание, физкультура и спорт, культура, бытовые услуги.

При этом любой организации, на которую распространяется мораторий, предоставляется право отказаться от него. Для этого она должна внести заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Но если правительство РФ продлит действие моратория, такой отказ утратит свою силу. Организации придется повторно заявлять об отказе от моратория путем внесения соответствующих сведений в реестр.