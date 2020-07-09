МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин заявил в четверг, что в ближайшее время обсудит вопросы реализации национальных проектов на встрече с правительством страны.

"Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать. Поговорим и о вашем предложении", — ответил Путин.

Напомним, что президент сегодня, 9 июля, проводит по видеосвязи заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). В хоте этой трансляции на связь с президентом вышел губернатор Забайкальского края Александр Осипов, он предложил рассмотреть возможность существенного увеличения финансирования нацпроекта поддержки предпринимательства. Это нужно, по мнению главы региона, учитывая необходимость субъектов преодолевать последствия кризиса, вызванного коронавирусом.