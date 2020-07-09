МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля доложить о принятии мер по увеличению суммы кредита в рамках льготной ипотеки под 6,5%.

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам 23 июня 2020 года.

"Правительству Российской Федерации… принять меры, направленные на увеличение предельных размеров предоставляемых по льготной ипотечной программе гражданам Российской Федерации до 1 ноября 2020 года ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном рынке (по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита) до 6 миллионов рублей, в городе Москве, городе Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 миллионов рублей", — говорится в перечне поручений.

Доклад по поручению необходимо предоставить до 15 июля 2020 года. Ответственный за выполнение поручения — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.