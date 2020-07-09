МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Норникелю" для сохранения его рейтинга может потребоваться снижение дивидендов, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P).

"У "Норникеля" должно быть достаточно запаса в рамках долгосрочного рейтинга "BBB-" для выплаты до 2 миллиардов долларов компенсации за ущерб окружающей среде, но это может потребовать от акционеров согласия на снижение дивидендов", — говорится в сообщении агентства.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива.

"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.

Без учета возможных выплат S&P ожидало, что скорректированное соотношения долга к EBITDA постепенно поднимется до 1,8х-2,0х в 2022-2023 годах с примерно 1х в начале 2020 года из-за большой инвестиционной программы, направленной на значительное увеличение производства. Максимальный возможный объем компенсаций добавит примерно 0,3х EBITDA к предыдущей оценке левериджа агентства, что может подтолкнуть отношение долга к EBITDA выше 2,0х, отмечает S&P.

Аналитики S&P считают, что в случае, если объем компенсаций будет на уровне 2 миллиарда долларов, а также в зависимости от сырьевых цен, компании может понадобиться снизить дивиденды, чтобы сохранить показатели кредитоспособности. При этом компания имеет доступную ликвидность более чем в 5 миллиардов долларов для возможных выплат, отмечается в сообщении.