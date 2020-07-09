МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября предусмотреть для граждан с 16 лет возможность получения статуса самозанятого, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Путин 23 июня в ходе обращения к гражданам предложил разрешить получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. Также начинающие предприниматели, по предложению президента, получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

"Правительству РФ предусмотреть возможность получения физическими лицами, достигшими возраста 16 лет, статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход; обеспечить предоставление физическим лицам в возрасте от 16 до 18 лет, получившим статус налогоплательщика налога на профессиональный доход, дополнительного "налогового капитала" в размере одного МРОТ на уплату налога на профессиональный доход в соответствующем налоговом периоде", — говорится в перечне поручений по итогам обращения президента к гражданам России.

Срок исполнения поручения — 1 октября 2020 года.