МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года, к четвертому кварталу 2021 года, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к четвертому кварталу 2021 года", — говорится в документе.

В соответствии с опубликованными поручениями, доклад по данному вопросу должен быть подготовлен до 1 сентября 2020 года, и далее – ежеквартально.

Путин 23 июня в ходе телеобращения поручил правительству и региональным властям в контакте с ЦБ РФ принять необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда. Он отметил, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше — опуститься еще ниже.

По данным Росстата, в мае 2020 года 4,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей силы, классифицировались как безработные. Последний раз безработица в РФ на уровне 6% была зарегистрирована весной 2016 года. В целом уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%. В качестве безработных в органах службы занятости населения в мае было зарегистрировано 2,1 миллиона человек (в 2,8 раза больше, чем в мае 2019 года).