МОСКВА, 9 июл — Dow Jones. Сила экономического восстановления в США зависит от эффективности и последовательности мер сдерживания Covid-19. На это указывает новый опрос Wall Street Journal, проведенный после того, как подтвержденное число инфицированных в США перевалило за 3 млн.

Согласно последнему ежемесячному поросу Wall Street Journal, 91% экономистов, представляющих частные компании и научные круги, согласились, что "некоторое" или "сильное" восстановление экономики зависит от сдерживания коронавируса.

"Возобновление вируса вновь застопорит потребительское расходы", — говорит Скотт Андерсон, главный экономист Bank of the West.

Руководители Федеральной резервной системы, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла, недавно выразили аналогичное мнение.

"Невозможно полностью открыть экономику, пока в обществе сохраняется угроза заражения коронавирусом ", — говорит Бернард Баумол, главный экономист Economic Outlook Group.

Тем не менее, по сравнению с опросом прошлого месяца ожидания экономистов в отношении перспектив немного улучшились.

Экономисты ожидают, что во 2-м квартале валовой внутренний продукт сократился на 31,9%, тогда как в прошлом месяце они ожидали сокращения на 33,5%. Они ожидают, что экономика вернется к росту в 3-м квартале, при этом темпы роста составят 15,2%. В прошлом месяце они ожидали, что в 3-м квартале рост составит 14,2%.

В феврале США вступили в рецессию, о чем в июне сообщило Национальное бюро экономических исследований. Около трети экономистов считают, что восстановление уже началось, тогда как 64% ожидают, что оно начнется в текущем квартале.

Почти 70% экономистов ожидают, что восстановление примет форму "галочки", аналогичной логотипу фирмы Nike, при котором за сильным падением последует постепенное восстановление. Этот прогноз остался в целом без изменений по сравнению с двумя предыдущими опросами, но он контрастирует с прогнозами администрации президента США Дональда Трампа, которая ожидает восстановление в форме буквы "V".

Экономисты ожидают, что в этом месяце ситуация на рынке труда также немного улучшится. Они прогнозируют, что в декабре безработица составит 9,1%, тогда как месяцем ранее они ожидали, что она достигнет 9,6%.

Они также считают, что в 3-м квартале рынок труда прибавит 1,5 млн рабочих мест, тогда как месяц назад они ожидали прибавления 1,6 млн. Безработица в июне упала до 11,1%, а рост рабочих мест составил 4,8 млн. Об этом Министерство труда сообщило на прошлой неделе.

Этот рост рабочих мест последовал за ростом в мае на 2,7 млн, показав, что люди возвращаются на работу, а экономика выздоравливает быстрее, чем ожидалось ранее. Тем не менее, в настоящее время на рынке труда США на 15 млн меньше рабочих мест, чем в феврале – месяце, предшествовавшем вспышке эпидемии коронавируса в США. Однако страна столкнулась с новой вспышкой заражений в некоторых штатах, и план возобновления работы компаний пересматривается.

В опросе Wall Street Journal, который был проведен 2-7 июля, приняли участие 60 экономистов, хотя не каждый из них ответил на все вопросы.

— Авторы Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; Anthony DeBarros, anthony.debarros@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ