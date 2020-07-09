МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. ФАС считает идеальным вариантам увеличить нормативы биржевых продаж бензина до 15% от объема производства и дизеля — до 9%, но сделать это нужно постепенно, так как нефтяникам будет трудно оперативно вывести на биржу дополнительные объемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на протокол совещания по поддержке топливного рынка у замминистра энергетики Павла Сорокина, Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в короткий срок нарастить продажи топлива на бирже не менее чем на 3% к аналогичному периоду прошлого года по всем видам нефтепродуктов. Также ведомство считает, что нефтяники должны увеличить объем реализации бензина Аи-92 и бензина Аи-95 на биржевых торгах до уровня не ниже 11% от объема производства, а дизельного топлива — не ниже 7%.

"Повышение нормативов продаж на бирже по автомобильным бензинам до 15% и по дизельному топливу до 9% — это идеальные показатели, к которым следует стремиться. Мы понимаем, что нефтяным компаниям будет затруднительно оперативно перевести дополнительные объемы на биржу и считаем целесообразным вводить постепенное повышение нормативов для достижения заявленных величин", — прокомментировали данный вопрос в пресс-службе ФАС.

"Мы приветствуем реализацию нефтепродуктов нефтяными компаниями на биржевых торгах с марта 2020 года и по настоящее время выше прошлых нормативов продаж, даже несмотря на их временное снижение. Совместно с Минэнерго России, Банком России, СПбМТСБ и нефтяными компаниями мы продолжим обсуждения совершенствования рыночных механизмов", — добавили в ведомстве.