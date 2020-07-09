МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Объем средних дневных входящих платежей в России на неделе с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил "нормальный" уровень, это указывает на усиление экономической активности в стране, говорится в материалах ЦБ.

Входящие потоки платежей – индикатор валовой выручки отрасли. Объем и динамика входящих платежей в отраслях российской экономики позволяют составить представление об изменениях экономической активности в этих отраслях и их финансового состояния.

"Динамика входящих платежей указывает на усиление экономической активности в конце июня – начале июля. На неделе с 29 июня по 3 июля объем средних дневных входящих платежей впервые с конца марта превысил "нормальный" уровень. Отклонение вверх составило 4,9% по сравнению с отклонением вниз на 7,6% неделей ранее", — сказано в документе. Нормальным регулятор называет средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта текущего года.

Отмечается, что отклонение платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления также стало положительным и составило 7,9%.

"Улучшение динамики на неделе с 29 июня по 3 июля произошло во всех укрупненных группах отраслей. В отраслях конечного потребления величина входящих платежей превышает "нормальное" значение вторую неделю подряд. Превышение "нормального" уровня входящих платежей также было отмечено в экспортных отраслях, инвестиционных секторах и отраслях промежуточного потребления", — указали ЦБ.

При этом единственной группой отраслей, в которой на отчетной неделе сохранилось отклонение вниз от "нормального" уровня, были отрасли государственного потребления.