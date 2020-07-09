МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Производители энергии предлагают на фоне пандемии COVID-19 ввести адресные меры господдержки для потребителей, в том числе разработать систему льгот по оплате для энергоемких потребителей, следует из презентации председателя набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной, с которой ознакомилось РИА Новости.

"Меры поддержки потребителей электроэнергии: ликвидация или сокращение перекрестного субсидирования, разработка системы льгот по оплате для энергоемких потребителей", — говорится в презентации.

В апреле правительство ввело мораторий до конца 2020 года на пени за неплатежи в сфере ЖКХ, в том числе по оплате электроэнергии и тепловой энергии.

Панина в рамках выступления на круглом столе "Состояние топливно-энергетического комплекса страны в условиях эпидемии COVID-2019", организованного комитетом по энергетике Госдумы, отметила, что производители предлагают сократить срок моратория.